沪综指收挫1.5% 至一个半月新低

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京11月13日电---中国股市沪综指周二收挫1.5%,创下一个半月来收盘新低.分析师指出,住建部重申房地产调控政策不会放松,令一些投资者美好预期落空,房地产股受重压,且十八大已近尾声,维稳预期持续减弱,令大盘走势疲软.
沪综指.SSEC收报2,047.889点,跌31.385点或1.51%,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交445亿元人民币,较上日的420亿元上升.
"下跌主力还是地产股,本来前两天涨就是搏放松预期,预期落空後,跌幅居前."长江证券分析师宋中庆指出.
分析师还指出,最近大盘一直能在2,000点以上企稳,一个重要因素是十八大维稳预期.十八大会议将於明日闭幕,维稳必要性减弱,一些资金提前撤离,规避风险.
昨日领涨的房地产板块今天大跌,沪市地产类指数.SSEP收跌2.13%,其中金地集团(600383.SS)跌3.85%收报5.25元.
中国住建部部长姜伟新周一在十八大新闻会上表示,下一步要坚定不移地做好房地产市场调控工作,不断完善政策体系,抑制投资、投机性购房需求.
沪深300指数.CSI300收跌1.75%,报2,212.440点.沪深300指数11月合约尾盘报2,213.6点,跌1.51%,成交量为441,820手.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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