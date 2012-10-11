沪综指小幅收低 汇金增持银行股难改市场谨慎气氛

路透上海10月11日电---中国股市沪综指周四小幅收跌.分析师指出,尽管汇金出手增持四大国有银行股票,但在缺乏实质利好政策的前提下,大家对於突破上档压力区仍无多大信心,市场气氛趋谨慎,股指围绕60日均线小幅震荡,最终失守该重要技术位.

沪综指.SSEC收报2,102.868点,跌17.074点,或0.81%;60日均线目前为2,106点.A股全日成交566亿元人民币,上日为604亿元.

"上面压力比较大,冲不上去就调整吧,"申银万国分析师钱启敏表示,60日均线还是一个重要的风向标.9月大盘反弹时,就受阻于该均线位置而重新转入调整.

中央汇金投资公司周三稍晚公告称,周三起已在二级市场自主购入工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行股票,并将继续进行相关市场操作.

不过四大国有银行股今日表现平静,工商银行A股收报3.82元,涨0.02元或0.53%,为这四家银行股中涨幅最大的.

沪深300指数.CSI300收跌0.93%,报2,302.533点.沪深300指数10月合约尾盘报2,312点,跌0.64%,成交量为483,440手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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