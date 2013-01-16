沪综指收低 金融地产板块领跌

路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周三收低.地产板块受总理完善房地产税制言论冲击领跌,金融板块亦遭遇获利回吐,带动股指盘中一度下跌近2%,尾盘则逐波回升令跌幅收窄.分析师指出,虽然今日受权重股拖累大盘出现调整,但股指仍处高位震荡过程,后市不排除还有继续上行空间.

沪综指.SSEC收报2,309.499点,跌16.183点或0.7%,盘中最低跌至2,279.51点.昨日该股指收涨至七个半月高位;上海A股今日成交额1,327亿元人民币,上日为1,406亿元,创十个月高位.

"地产税等利空消息对地产板块造成较大压力,金融板块短线亦需要有歇脚.不过目前仍处在反弹中,是否到顶还难以判断,可能还有高点,短线料处于宽幅震荡."南京证券分析师温丽君称.

受总理讲话拖累,今日地产和金融股领跌,上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.63%,中国太保(601601.SS)收挫2.3%,报22.47元.

中国国务院总理温家宝周二称,中长期要逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,并完善有利于调节收入分配的税收制度.

副总理李克强周二亦指出,推进城镇化核心是人的城镇化,关键是提高城镇化质量,要走集约、节能、生态的新路子,着力提高内在承载力,不能人为"造城".

沪深300指数.CSI300收低0.72%,报2,577.092点.沪深300指数1月合约尾盘报2,575.2点,跌1.01%,成交量为373,973手.2月合约尾盘报2,586.6点,跌1.15%,成交量为400,125手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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