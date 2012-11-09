沪综指小幅收低 大盘继续弱势整理

路透北京11月9日电---中国股市沪综指周五小幅收低,本周五个交易日均现下跌,宏观经济数据好於预期未改投资者观望气氛,大盘继续弱势整理.分析师指出,由於盘中缺乏热点,短期内牛皮整理格局还会延续,大盘重心或会继续小幅下移.

沪综指.SSEC收报2,069.067点,跌2.442点或0.12%,昨日大盘跌1.63%,创下一周以来最低收盘.本周该股指累计下跌2.3%.上海A股今日成交390亿元人民币,较上日的492亿元缩减.

"这是一个昏昏欲睡的行情."申银万国资深分析师钱启敏指出,大盘反弹乏力,盘中亦无亮点,很难激发大家进场欲望,所幸十八大维稳预期仍存,大盘只是小幅整理,未延续昨日明显的跌势.

中国共产党第十八次全国代表大会於8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.而经济增长的"转方式,调结构",是新一届领导人上任後的一个艰难任务.

同时今日公布的10月CPI以及工业、消费、投资等宏观数据均好於预期,显示中国经济正在筑底回升,但市场对此反应冷淡.

受明年铁路投资计划可能超今年消息刺激,铁路基建板块今日走势活跃,其中晋西车轴(600495.SS)逆势大幅收升7.12%,报13.54元.

沪深300指数.CSI300收低0.2%,报2,240.924点.沪深300指数11月合约尾盘报2,244.4点,下滑0.47%,成交量为385,677手.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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