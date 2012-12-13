沪综指收低1% 冲高遇阻招获利回吐

沪综指.SSEC收报2,061.476点,跌21.251点,或1.02%.上海A股今日成交521亿元人民币,昨日为570亿元.

他还认为,尽管美联储继续量化宽松刺激日本,韩国和台湾等亚洲股市今日上涨,但A股市场仍主要受国内因素影响,该调整的时候还是出现调整.