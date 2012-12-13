沪综指收低1% 冲高遇阻招获利回吐

财新中国2月服务业PMI降至四个月低点但保持扩张 经济持续复苏
路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
路透上海12月13日 - 中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在60日均线2,061.6点附近盘整.
沪综指.SSEC收报2,061.476点,跌21.251点,或1.02%.上海A股今日成交521亿元人民币,昨日为570亿元.
"碰上密集成交区,不放量就上不去,获利回吐盘就出来了."长江证券分析师宋中庆指出.
他还认为,尽管美联储继续量化宽松刺激日本,韩国和台湾等亚洲股市今日上涨,但A股市场仍主要受国内因素影响,该调整的时候还是出现调整.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.
沪深300指数.CSI300收盘跌1.11%,报2,242.635点.沪深300指数12月合约尾盘报2,250.4点,跌0.7%,成交量为523,090手.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。
路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。