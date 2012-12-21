沪综指收跌 短线存震荡整固需求

路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌,水泥、金融地产等前期涨幅较大的板块领跌,市场在连续急涨后面临获利回吐压力.分析人士称,短线仍存震荡整固要求,后续走强仍需量能持续放大支持.

沪综指.SSEC收报2,153.310点,跌15.043点或0.69%,昨日该股指刷新逾四个月高位.上海A股今日成交为844亿元人民币,上日为800亿元.本周沪综指累计小升0.1%,为连续第三周上涨.

华西证券分析师毛胜称,虽然今日市场步入调整,但整体势头依然较强,且每一次回档幅度都很浅,表明投资者信心得以恢复.预计震荡整固后短线大盘仍将平稳上行.

"之前涨幅较小的中小市值个股已逐步开始上涨,下周市场会逐渐出现普涨的格局或中小市值股补涨格局."但他预计,年线位置2,218点附近阻力依然不小.

医药、造纸等消费类个股今日出现逆势上涨,山鹰纸业(600567.SS)收报涨停至2.04元.

沪深300指数.CSI300收盘跌0.54%,报2,372.002点.沪深300指数1月合约尾盘报2,391.2点,跌0.54%,成交量为821,056手.(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 林高丽)

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