沪综指震荡小幅收跌 上行空间受限

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京10月19日电---中国股市沪综指周五窄幅震荡後小幅收跌,多空双方温和拉锯,力量均衡.总体来看,量能不足仍制约大盘上行空间.分析人士称,技术面看沪指在2,132点附近仍有反复,预计反弹尚未结束,後市仍有震荡走高机会.
沪综指.SSEC收报2,128.302点,跌3.386点,或0.16%,昨日该股指收升至逾一个月高位.本周该股指则累计涨1.11%,为连续第三周上涨.上海A股今日成交亿505元人民币,上日为656亿元.
"市场在经济止跌企稳及十八大前政策预期下的反弹格局还没有改变,今天整理主要是技术上的要求.不过反弹应该还未结束,预计将於十八大前後升至阶段性高点."东北证券分析师沈正阳表示.
投资机会方面,他表示看好中报较好及估值比较合理的白酒、医药等板块,同时,亦可布局经济短周期企稳复苏所带动的相关行业.
沪市机械类股建设机械(600987.SS)收报涨停至7.66元.
沪深300指数.CSI300收跌0.15%,报2,332.470点.沪深300指数11月合约尾盘报2,347.6点,跌0.21%,成交量为297,121手(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。