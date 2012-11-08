沪综指收跌1.6% 金融股领跌

路透北京11月8日电---中国股市沪综指周四收盘大跌1.6%,至一周来最低收盘位,受隔夜海外金融市场重挫,以及中共"十八大"开幕导致维稳行情趋结束的市场预期拖累,银行、证券等金融股跌幅居前.

沪综指.SSEC收报2,071.5点,跌34.2点或1.63%,前次收盘低位是10月31日的2,068.88.上海A股今日成交492亿元人民币,上日为471亿元.

"主要是受外围市场的拖累,而国内维稳行情近尾声也是个影响."第一创业证券分析师郭树华称.

对美国财政悬崖和欧洲经济问题的担忧进一步加深,拖累欧美股市昨日重挫,其中道琼工业指数.DJI急跌超过300点.今日亚洲股市延续跌势,日股日经指数.N225稍早收盘下挫1.5%,跌至两周收盘低位.

今日A股大盘各板块普遍下跌,其中金融股跌幅居前,上证180金融指数.SSE180FI下滑1.52%.招商银行(600036.SS)跌1.55%,报10.18元.

中国共产党第十八次全国代表大会於8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.而经济增长的"转方式,调结构",是新一届领导人上任後的一个艰难任务.

沪深300指数.CSI300收低1.84%,报2,245.4点.沪深300指数11月合约尾盘报2,249点,下滑1.84%,成交量为512,273手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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