沪综指收跌1.6% 金融股领跌

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月8日电---中国股市沪综指周四收盘大跌1.6%,至一周来最低收盘位,受隔夜海外金融市场重挫,以及中共"十八大"开幕导致维稳行情趋结束的市场预期拖累,银行、证券等金融股跌幅居前.
沪综指.SSEC收报2,071.5点,跌34.2点或1.63%,前次收盘低位是10月31日的2,068.88.上海A股今日成交492亿元人民币,上日为471亿元.
"主要是受外围市场的拖累,而国内维稳行情近尾声也是个影响."第一创业证券分析师郭树华称.
对美国财政悬崖和欧洲经济问题的担忧进一步加深,拖累欧美股市昨日重挫,其中道琼工业指数.DJI急跌超过300点.今日亚洲股市延续跌势,日股日经指数.N225稍早收盘下挫1.5%,跌至两周收盘低位.
今日A股大盘各板块普遍下跌,其中金融股跌幅居前,上证180金融指数.SSE180FI下滑1.52%.招商银行(600036.SS)跌1.55%,报10.18元.
中国共产党第十八次全国代表大会於8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.而经济增长的"转方式,调结构",是新一届领导人上任後的一个艰难任务.
沪深300指数.CSI300收低1.84%,报2,245.4点.沪深300指数11月合约尾盘报2,249点,下滑1.84%,成交量为512,273手.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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