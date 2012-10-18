沪综指收升1.2%至逾一个月高位

路透北京10月18日电---中国股市沪综指周四收升1.2%至逾一个月高位,今日公布数据显示经济已触底企稳,提振银行和地产等板块纷纷上扬.分析人士称,向好的经济数据及温家宝总理的讲话有助於恢复市场信心,但仍非决定性因素,料後市向上空间仍有限.

沪综指.SSEC收报2,131.688点,涨26.070点,或1.24%,此前高点为今年9月10日的2,134.893.上海A股今日成交656亿元人民币,上日为470亿元.

"大家看到了前期政策的效果,加上温总理讲话让大家对经济恢复有一定信心,所以今日市场出现小幅突破走势,但成交量还是不够,向上空间可能还是比较小."第一创业证券分析师郭树华表示.

他并指出,虽然今日数据向好对冲了较差的三季度个股业绩预期,但市场并没有出现明显的热点和放量,政策效应要传导到个体还要往後延,因而对个股上涨空间仍然看得相对保守.

地产股华远地产(600743.SS)涨停,报3.25元;工商银行(601398.SS)亦收涨1.04%.

国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,创三年半来新低;环比则增长2.2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.同时,1-9月固定资产投资、9月工业和零售数据亦强於市场预期.

中国总理温家宝周三表示,中国有信心实现全年的经济社会发展目标,并称三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳.

沪深300指数.CSI300收升1.53%,报2,336.077点.沪深300指数10月合约尾盘报2,333.4点,涨1.14%,成交量为168,759手;11月合约尾盘报2,348.6点,涨1.22%,成交量为488,283 手(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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