沪综指受蓝筹股带动小幅收升

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月17日电---中国股市沪综指周三小幅收升,受银行及石油等蓝筹股反弹带动.分析人士称,目前政策维稳预期犹存,且经济或将於四季度企稳的概率亦增加,不过在GDP数据公布前,市场整体仍维持谨慎观望氛围.
沪综指.SSEC收报2,105.618点,涨6.810点,或0.32%;上海A股今日成交470亿元人民币,上日为471亿元.
"今日市场小幅反弹一方面是存在政策维稳预期,更重要的是从经济角度看四季度企稳的可能性较大.我们的调研趋势显示,经济已有见底迹象,"银河证券首席策略分析师秦晓斌表示,加上"十八大"召开在即,经济仍是关注重心,预计市场短线将继续强势震荡.
权重股中石化(600028.SS)收升1.8%,工商银行(601398.SS)亦涨0.79%.
不过,他也指出,市场跌了那麽久,信心恢复有个过程,需要逐渐积累信心.同时,中国明日即将公布三季度GDP(国内生产总值)等多项经济数据,亦令市场气氛偏向谨慎.
国家统计局周四将公布三季度GDP等多项经济数据.路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.
沪深300指数.CSI300收升0.11%,报2,300.803点.沪深300指数10月合约尾盘报2,304.6点,涨0.19%,成交量为465,043手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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