沪综指微幅收升 中国人寿等业绩预警加重大盘反弹压力

路透北京8月6日电---中国股市沪综指周二微幅收升.中国人寿发布上半年业绩预警令金融类股承压,且大盘连涨後部分资金获利出逃,加重反弹压力.分析人士认为,个股表现虽活跃,但後市能否延续反弹仍需观察板块行情持续性,短线或仍需整固.

沪综指.SSEC收报2,157.620点,涨2.704点或0.13%,今日上海A股成交额增至618亿元人民币,上日为610亿元.

华泰分析师周林认为,目前股市走势的关键在於市场信心尚不稳固,但反弹也难言就此结束,个股表现依然活跃,有色板块连续上涨,後期也还要看该类周期股反弹的连续性能否保持.

"市场是持续整理还是多空僵持不下,还不明确,有待观察,场外资金也在观望能否参与进来."他并称,此前大盘连续下跌至2,100点後出现反弹是正常的,从市场、人气和技术上都支持反弹,惟市场信心需要巩固.

上证180金融指数.SSE180FI下跌0.63%.此前中国最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周一公告预计,上半年公司净利同比有较大幅度的下降,但下降幅度不会超过一季度净利同比下降幅度29.4%.

中国人寿A股周二收跌1.86%至18.51元.

沪深300指数8月合约尾盘报2,391.8点,涨0.14%,成交量为233,400手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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