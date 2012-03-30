沪综指小幅反弹收升 节前交投谨慎

路透北京3月30日电---中国股市沪综指周五小幅反弹收升,但成交额则继续萎缩,节日效应显现令交投持续谨慎.分析人士称,由於短期宏观经济基本面未有改善,市场仍将维持整体偏弱格局,料清明节後股指继续震荡探底.

沪综指.SSEC收报2,262.788点,涨10.628点,或0.47%,昨日曾创两个半月新低.本周该股指累计下跌3.7%创三个半月最大单周跌幅;3月亦累计下挫6.8%,单月表现为半年来最差.

今日上海A股成交额萎缩至558.27亿元人民币,昨日为678.56亿元.

山西证券策略分析师杜亮称,今日反弹是因连续两日大跌後下跌动能释放暂歇,不过,短期市场整体疲弱,成交量下滑明显,预计短期仍将是空头占优.

"从运行来说,连续大跌的可能性较小,或出现反弹交易机会,但空间不大,...预计将在2,200-2,250点间反复震荡探底."他称.

中国股市将於下周一(4月2日)至周三(4月4日)休市,因清明节假期.

沪深300指数4月合约尾盘报2,460.0点,下跌0.28%,成交量为251,220手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。