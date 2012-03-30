沪综指小幅反弹收升 节前交投谨慎

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透北京3月30日电---中国股市沪综指周五小幅反弹收升,但成交额则继续萎缩,节日效应显现令交投持续谨慎.分析人士称,由於短期宏观经济基本面未有改善,市场仍将维持整体偏弱格局,料清明节後股指继续震荡探底.
沪综指.SSEC收报2,262.788点,涨10.628点,或0.47%,昨日曾创两个半月新低.本周该股指累计下跌3.7%创三个半月最大单周跌幅;3月亦累计下挫6.8%,单月表现为半年来最差.
今日上海A股成交额萎缩至558.27亿元人民币,昨日为678.56亿元.
山西证券策略分析师杜亮称,今日反弹是因连续两日大跌後下跌动能释放暂歇,不过,短期市场整体疲弱,成交量下滑明显,预计短期仍将是空头占优.
"从运行来说,连续大跌的可能性较小,或出现反弹交易机会,但空间不大,...预计将在2,200-2,250点间反复震荡探底."他称.
中国股市将於下周一(4月2日)至周三(4月4日)休市,因清明节假期.
沪深300指数4月合约尾盘报2,460.0点,下跌0.28%,成交量为251,220手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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