沪综指收升近1.5%至两周新高

路透北京9月28日电---中国股市沪综指周五收升近1.5%至两周新高,有色金属等板块涨幅居前.虽然十一长假将至,但场内维稳预期强烈,对即将於10月中旬召开的十八大亦存有政策期望.另外,今日浙江世宝A股发行周期延长亦被市场人士解读为变相救市.

沪综指.SSEC收报2,086.169点,涨29.846点,或1.45%;昨日该股指大涨2.6%创三周来最大单日涨幅.本月沪综指累计上涨1.89%,扭转此前连续四个月跌势.今日沪市A股成交金额为647亿元人民币,上日为602亿元.

东北证券分析师沈正阳指出,随着创业板解禁延迟及基建项目投资等利好出台,市场整体预期有维稳行情,加上特殊时点的政经事件(十八大),驱动市场反弹.同时,本月初启动反弹的板块在调整中未创新低,亦反映出市场内在资金仍在运作.

"市场内在有一种人心思涨的气氛,对利空相对淡漠.10月中旬前不会下探,将维持震荡上行,"他称.

而华泰证券的一位分析师亦表示,"有一股力量正在维稳,为了10月中旬的(十八大)会议护航.红十月是比较高概率的."

周五浙江世宝启动A股首次公开发行(IPO)程序,直接打破有些投资者对中国证监会或暂停新股发行的幻想.不过浙江世宝的发行周期打破惯例,明显被延长,有业内人士认为这其实是一种"变相救市".

今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

沪深300指数.CSI300收涨1.84%,报2,293.106点.沪深300指数10月合约尾盘报2,307.8点,涨1.93%,成交量为711,393手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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