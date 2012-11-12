沪综指小幅收升 终止五连跌

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透北京11月12日电---中国股市沪综指周一小幅收升,终止上周连续五日下跌走势.分析师指出,周末公布数据继续透出经济企稳信号,而证监会主席亦表态将加速引入机构投资者等利好言论,令市场人气有所回暖,房地产板块领涨.
沪综指.SSEC收报2,079.274点,涨10.207点或0.49%.上周该股指累计下跌2.3%.上海A股今日成交420亿元人民币,较上日的390亿元上升.
"今日还不错,大盘在触底企稳."华西证券研究所首席策略分析师曹雪峰指出,众多利好因素有助於改善市场人气,但市场信心需要慢慢恢复,不会迅速转强,不能指望大盘马上转好.
中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.
中国证监会主席郭树清周末表示,正研究将RQFII额度增加2,000亿元,拟提高单个QFII持有的额度上限,并且重申短时间内不会推出国际板.证监会并表示,有关部门已原则同意近期实施股息红利差别化个人所得税政策,正积极推进相关技术准备工作,条件具备後新政策很快就会公布实施.
房地产板块周一领涨,沪市地产类指数.SSEP收涨2.12%,其中金地集团(600383.SS)升2.44%收报5.46元.
沪深300指数.CSI300收升0.49%,报2,251.848点.沪深300指数11月合约尾盘报2,250点,涨0.37%,成交量为465,166手.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
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