金融地产续涨助沪综指收升1.6%

路透上海12月31日 - 中国股市沪综指周一收升1.6%,再创逾半年收盘新高.分析师指出,随着中长线配置资金的继续涌入,估值较低的银行地产等蓝筹股受到青睐,大盘轻松踏上一个台阶,年K线并最终翻红,摆脱前两年连跌趋势.

沪综指.SSEC收报2,269.128点,涨35.876点或1.61%,此前收盘高点为6月20日的2,292.88点.本月累计上涨14.6%,是2009年7月15.3%以来最大单月涨幅;全年大盘累计录得3.17%的涨幅.上海A股今日成交额为1,052亿元人民币,较上日的915亿元有所上升.

"这两天还是估值修复的过程,仍有不少资金涌入,这些资金多为中线资金,蓝筹股估值又低,所以配置需求比较强."长江证券分析师宋中庆指出.

他认为,年底部分机构因结帐等多种因素离场,估计元旦后他们将重返股市,所以短期内大盘仍可以继续看好,但不排除盘中出现震荡,消化获利浮筹.

上证金融地产行业指数.SSEFN收升2.89%,跑赢大盘.而金融板块中,保险股涨幅居前,部分因为保险资产管理公司未来将可从事公募基金管理业务的利好消息.新华保险(601336.SS)收于涨停位28.82元,涨2.62元.

中国证监会日前发布资产管理机构开展公募基金业务征求意见稿,拟允许符合条件的证券公司、保险资产管理公司和私募证券基金三类机构直接开展公募基金管理业务.

沪深300指数.CSI300收盘升1.73%,报2,522.952点.沪深300指数1月合约尾盘报2,537.4点,涨1.85%,成交量为585,510手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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