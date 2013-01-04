沪综指收创六个半月新高 迎来新年“开门红”

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透北京1月4日 - 中国股市沪综指周五收创近六个半月新高,新年首个交易日迎来"开门红",金融地产等蓝筹股继续领涨.分析师称,虽然12月市场强劲反弹,令短线获利筹码丰厚,但由于大市值股走势依然较强,预计大盘仍将维持上行趋势,但亦不排除短线将横盘整理.
沪综指.SSEC收报2,276.992点,涨7.864点或0.35%,此前收盘高点为6月20日的2,292.88点.该股指12月累计上涨14.6%,创近三年半来最大单月涨幅,去年全年则累计涨逾3%.上海A股今日成交额为1,141亿元人民币,上交易日为1,052亿元.
"目前盘面呈现轮动补涨格局,短期获利抛压有可能令市场步入横盘整理.但低市盈率的大盘蓝筹表现持续,是这波涨势的主流热点,因而预计短期市场波幅不会太大,股指修复仍有提升空间."华西证券分析师毛胜称.
上证金融地产行业指数.SSEFN收升0.95%,其中,保险股中国平安(601318.SS)大涨4.02%.
因元旦假期,中国金融市场本周二至周四休市.期间公布的中国官方12月制造业PMI指数为50.6,连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱.而此前公布的12月汇丰中国制造业PMI终值则升至51.5,创19个月来新高.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.06%,报2,524.409点.沪深300指数1月合约尾盘报2,533.4点,跌0.16%,成交量为559,676手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
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路透北京4月6日 - 据新华社报道，中国河北省委书记赵克志周三称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。
路透上海4月6日 - 中国日报此前报道称，美国短租网站Airbnb正与中国短租平台小猪洽谈在日本与韩国等市场展开合作的事宜，Airbnb周三对此予以否认。