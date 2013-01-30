沪综指连续第三日收升

沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收升,并创八个月来新高,受地产和金融等权重股带动.分析师认为,市场向好的宏观基础愈加稳固,加上市场人气重聚,故短线向好趋势未变,高位震荡上扬依然是大概率事件.
沪综指.SSEC收报2,382.475点,涨23.498点或1%;此前收盘高点是去年5月30日的2,384.668.上海A股今日成交额为1,245亿元人民币,上日为1,244亿元.
东北证券分析师沈正阳表示,"市场目前基本面没有大的利空消息,情绪改善后市场活跃度较强;技术上经受住上周四的调整后没有跌破月线,技术和基本面都支持股指高位运行".
今日股指主要受保险等金融和地产权重带动,交通运输、石油、钢铁等滞涨板块亦有所表现.金地集团(600383.SS)大涨9.8%,报7.84元.
沪深300指数.CSI300收涨0.48%,报2,688.711点.沪深300指数2月合约尾盘报2,690.2点,涨0.61%,成交量为577,346手.(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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