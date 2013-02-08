沪综指以红盘结束龙年交易

路透上海2月8日 - 中国股市沪综指周五以红盘结束龙年交易.分析师指出,今日陆续公布的经济数据预示中国经济复苏仍在延续,相当多投资者选择持股过年策略,在汽车医药等热点板块的带领下,大盘在春节长假最后一个交易日创下九个月来的盘中新高.

沪综指.SSEC收报2,432.402点,涨13.872点或0.57%;日高为2,443.032点,前一高点为去年5月8日的2,451.60点.上海A股今日成交额为983亿元人民币,上日为1,087亿元.

"大家感觉行情还没有结束,倾向于持股过年."申银万国资深分析师钱启敏指出,今天板块轮动的迹象较明显,虽然银行保险股的调整仍在延续,但汽车、医药等热点板块走势较强,令场内人气凝聚不散;而且今日公布的经济数据继续透出国内经济持续复苏的信息,亦令大家持股信心增强.

海关周五上午公布数据显示,今年1月进出口增速均高于预期,当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元.而国家统计局下午公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上升2.0%,符合预期.

汽车龙头股上海汽车(600104.SS)收报18.46元,升7.39%.

下周为中国农历春节长假,A股市场自下周一起休市,直至18日恢复交易.

沪深300指数.CSI300收升0.43%,报2,771.725点.沪深300指数3月合约尾盘报2,785.2点,跌0.54%,成交量为610,317手.(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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