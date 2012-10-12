沪综指收市小涨 市场观望气氛仍浓

路透上海10月12日电---中国股市沪综指周五收盘小涨.分析师指出,由於盘中始终未能出现持续领涨板块,场内谨慎人气仍未能改观,沪综指继续在2,100点附近小幅盘整.

沪综指.SSEC收报2,104.932点,微涨2.064点,或0.10%,全周累计仅小涨0.9%;上海A股今日全日成交513亿元人民币,上日为566亿元.

"还是在震荡啊,我没看见有什麽持续走强的板块,操作效应较差."长江证券分析师宋中庆指出,未来走势还是要看大盘能否有效突破上档技术位的压制.