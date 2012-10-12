沪综指收市小涨 市场观望气氛仍浓

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海10月12日电---中国股市沪综指周五收盘小涨.分析师指出,由於盘中始终未能出现持续领涨板块,场内谨慎人气仍未能改观,沪综指继续在2,100点附近小幅盘整.
沪综指.SSEC收报2,104.932点,微涨2.064点,或0.10%,全周累计仅小涨0.9%;上海A股今日全日成交513亿元人民币,上日为566亿元.
"还是在震荡啊,我没看见有什麽持续走强的板块,操作效应较差."长江证券分析师宋中庆指出,未来走势还是要看大盘能否有效突破上档技术位的压制.
目前沪综指5日均线与60日均线在2,104点已接近形成黄金交叉.宋中庆表示,大盘有效突破上档技术位,除需指数突破短期均线系统外,还要有一定成交量配合,以及盘中下探幅度亦不能太大.
文化传媒股今日走势较强,在中国作家莫言获得诺贝尔文学奖後,国内出版行业被市场看好.新华传媒(600825.SS)收在涨停位6.23元,涨0.57元.
沪深300指数.CSI300收升0.09%,报2,304.531点.沪深300指数10月合约尾盘报2,309.6点,跌0.16%,成交量为600,298手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。