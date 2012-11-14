路透北京11月14日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收升,成交金额创两个半月新低.分析师指出,尽管监管层落实了人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度增加2,000亿元的计划,但大盘仍延续此前跌势,直至午後有色板块及酿酒医药等消费类股的反弹,才带动大盘勉力收红.

沪综指.SSEC收报2,055.419点,涨7.530点或0.37%,昨日大盘收跌1.51%,创下一个半月收盘新低.上海A股今日成交358亿元人民币,较上日的445亿元下降,亦为8月31日以来的成交新低,当日为352亿元.

"前期下跌较多的板块反弹一点,也就是技术性反弹,没有多大的利好效应."浙商证券策略分析师王伟俊认为,未来中小板公司限售股解禁数量增加,而增量资金依然没有入场欲望,估计短期内大盘走势仍会偏弱.

中国铝业(601600.SS)收报4.95元,上涨4.65%.

据国内媒体周三报导,经国务院批准,中国证监会,央行和国家外汇管理局决定增加2,000亿元RQFII额度,使总额度增至2,700亿元.近期RQFII资金汇入速度明显加快,预计本次新增的2,000亿额度很快将用完.这意味着国内A股市场将迎来一些新鲜"血液".

沪深300指数.CSI300收涨0.48%,报2,223.110点.沪深300指数11月合约尾盘报2,219.2点,涨0.27%,成交量为271,459手.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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