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中国财经 | 2013年 1月 29日 星期二 15:11 BJT

沪综指小幅收升 刷新近八个月高位

路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周二小幅收升,刷新近八个月高位.盘面亦继续活跃,券商、煤炭板块涨幅居前.分析师认为,市场没有利空预期,且宏观面温和向好及资金供求较宽松等均为大盘震荡上行提供了支撑.

沪综指.SSEC收报2,358.977点,涨12.472点或0.53%;此前收盘高点是去年6月1日的2,373.436.上海A股今日成交额放大至1,244亿元人民币,上日为1,164亿元.

华西证券分析师毛胜表示,目前市场看多的理由没有变化,市场信心亦明显增强.虽然春节临近市场相对谨慎,短线或维持强势震荡,但预计震荡时间较短,且幅度较浅,2,320点附近有较强支撑.

今日券商股继续领涨,其中招商证券(600999.SS)连续第二日涨停,报12.30元.同时,煤炭股亦涨幅居前,山煤国际(600546.SS)大涨4.38%,报21.91元.

沪深300指数.CSI300收涨0.91%,报2,675.866点.沪深300指数2月合约尾盘报2,673.0点,涨0.92%,成交量为568,896手.(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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