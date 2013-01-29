沪综指小幅收升 刷新近八个月高位

路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周二小幅收升,刷新近八个月高位.盘面亦继续活跃,券商、煤炭板块涨幅居前.分析师认为,市场没有利空预期,且宏观面温和向好及资金供求较宽松等均为大盘震荡上行提供了支撑.