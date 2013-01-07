沪综指震荡收升至逾六个半月高位

路透北京1月7日 - 中国股市沪综指周一震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.但分析师指出,目前由权重股估值修复所触发的板块轮动已到后期,除银行股外的其他个股均上行乏力,令大盘陷入盘整.后市仍需关注上市公司年报及利好政策落实等新信号.