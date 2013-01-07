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中国财经 | 2013年 1月 7日 星期一 15:18 BJT

沪综指震荡收升至逾六个半月高位

路透北京1月7日 - 中国股市沪综指周一震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.但分析师指出,目前由权重股估值修复所触发的板块轮动已到后期,除银行股外的其他个股均上行乏力,令大盘陷入盘整.后市仍需关注上市公司年报及利好政策落实等新信号.

沪综指.SSEC收报2,285.364点,涨8.372点或0.37%,此前收盘高点为6月20日的2,292.88点.上周五该股指在新年首个交易日迎来"开门红",收创近六个半月新高.上海A股今日成交额为962亿元人民币,上交易日为1,141亿元.

"整体看市场估值修复的反弹行情已近尾声,需等待新的刺激信号,主要看微观层面上市公司年报,以及推进城镇化是否有更多实质性政策出台,比如收入分配和户籍改革等.另外养老金场外长期资金入市动向亦将会影响市场."东北证券分析师沈正阳称.

受周末出台的《生物产业发展规划》利好刺激,今日医药板块领涨大盘,其中联环药业(600513.SS)涨停,收报9.35元.深交所方面,海王生物(000078.SZ)、莱茵生物(002166.SZ)等亦涨停.

沪深300指数.CSI300收盘涨0.46%,报2,535.985点.沪深300指数1月合约尾盘报2,534.4点,跌0.17%,成交量为607,114手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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