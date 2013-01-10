沪综指小幅收升 大盘维持强势震荡

路透北京1月10日 - 中国股市沪综指周四小幅收升,今日公布的贸易数据向好提振仓储、航空等运输类股上涨,并助股指一度上攻接近前期高点,大盘整体仍维持强势震荡走势,料短线在2,300点下方继续蓄势待攻.

沪综指.SSEC收报2,283.658点,涨8.318点或0.37%,盘中最高升至2,295.48点的前期高点附近.上海A股今日成交额为978亿元人民币,上交易日为1,022亿元.

南京证券分析师温丽君分析称,虽然今年一季度继续复苏是大概率事件,然而仅凭单月数据仍无法对经济整体运行趋势作出明确判断,因而数据对大盘影响不大.

"2,300点附近技术压力较大,加上前期涨幅较大个股纷纷呈现调整迹象,表明经过1个多月上涨后个股获利盘回吐压力较大."她并预计,短期影响市场的主要因素仍取决于政策面的改革预期和产业政策等利好.

中国海关今日稍早公布外贸数据显示,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

受数据利好提振,今日仓储、航空等运输类股票涨幅居前,其中南方航空(600029.SS)收扬3.43%,报3.92元.

沪深300指数.CSI300收盘涨0.18%,报2,530.569点.沪深300指数1月合约尾盘报2,533.0点,涨0.41%,成交量为703,350手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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