沪综指收跌1.7% 欧债危机忧虑加深

路透北京1月16日电---中国股市沪综指周一缩量收跌1.7%,上周末标准普尔大举调降欧元区国家主权债评等,引发市场对欧债危机升级的担忧,并拖累全球市场走低,中国股市亦未能幸免.

分析师预计,在外围敏感态势升温以及春节长假临近前,料本周国内股市将先抑後扬,但整体仍呈阶段震荡走势.

沪综指.SSEC收报2,206.193点,跌38.387点.今日沪市A股成交额大幅缩减至428亿元人民币,上个交易日为639亿元.

浙商证券策略分析师张延兵表示,"今天的下探还是惯性下探,另外,最近市场对欧债危机的升级还是充满担心的,欧洲债务问题可能还是处於对市场影响比较大的敏感期."

标准普尔公司13日宣布下调法国等9个欧元区国家的长期信用评级,称欧元区目前所出台的政策仍不足以遏制主权债务危机的进一步蔓延.

因担心标普下调评等将进一步加重欧元区的融资困境,并拖累全球经济成长,亚洲股市周一下跌.摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS跌1.3%至约一周低点,日本股市日经指数.N225收跌1.43%.

周一中小盘个股继续全面大跌,中小板和创业板延续上日跌势,创业板下跌4.83%,报633.908点,创历史新低.

张延兵认为,创业板这两日的暴跌很大程度上导致大盘下滑.创业板市盈率偏高,且成长性受质疑,在即将公布年报的压力下不断调整.

而近期新股发行以及限售解禁股继续对市场造成压力,今日上市的沪市新股N嘉捷(601313.SS)收报11元人民币,较发行价下跌11.37%.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,353.4点,跌2.41%,成交量为277,588手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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