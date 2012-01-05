中国股市盘前看点--1月5日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区10月工业订单

--欧元区11月生产者物价指数(PPI)

--美国一周初请失业金人数

**宏观经济和政策面**

--中国国家统计局近期将公布2011年12月及全年物价数据.分析人士预计,2011年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4%左右,全年CPI同比上涨5.4%左右.

--第一财经日报援引消息人士表示,深交所一直推动的创业板小额快速再融资制度已经得到证监会的支持,後者将允许深交所在创业板再融资方面承担一部分前期预审工作.

**重点行业和公司**

--浦发银行(600000.SS)业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润272.36亿元人民币,同比增长42.02%.

--万科(000002.SZ)200002.SZ公告称,2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)业绩预报称,预计2011年归属於母公司股东的净利润较上年同期增长50%以上.因主要业务板块发展良好,营收大幅度增长,及成本控制有效等.

--中国石油(601857.SS)(0857.HK)称,与中国石油集团设立一家自保公司.该自保公司主要经营集团内财产损失保险等,注册资本为50亿元,中石油集团及公司分别拥有股权51%及49%.

**海外动向**

--美国股市周三收盘基本持平,成交清淡,但部分投资者看到股市在欧债问题挥之不去的背景下仍未走低而大受鼓舞.欧洲的坏消息集中在一些欧系银行面临的困难,但美国银行股上涨.道琼工业指数收高21.04点,或0.17%,至12,418.42点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC调整中枢下降至2,000-2,050点.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

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