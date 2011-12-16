中国股市盘前看点--12月16日

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国11月消费者物价指数(CPI)
--新华保险A股首日上市交易
**宏观经济和政策面**
--中国国务院副总理李克强称,明年要在保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定的同时,把推进经济结构调整放在更加突出的位置,其首要任务是扩大内需.
--央行行长周四表示,金融业应加大对实体经济的支持.但需要对实体经济与非实体经济加以区别,也需要对脱离实体经济的金融工具加强监管.
--证监会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.
--媒体援引接近国有银行的权威人士透露,12月前10天,工商银行、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大行存款余额较月初减少4,000亿人民币左右,其中尤以外汇业务居业内首位的中行首当其冲;在存款增长乏力之下,新增贷款仅300亿元.
**重点行业和公司**
--中国神华(1088.HK)(601088.SS)公告,公司11月商品煤产量为2,400万吨,比去年同期增长21.8%;煤炭销售量为3,160万吨,同比增长13.7%.
--三保险公司前11月保费出炉.其中,中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公告,公司今年前11个月累计原保险保费收入约为3,012亿元.
--2012年煤炭产运需衔接大幕拉开,根据国家发改委通知,2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.
--为扩大进口,中国财政部周四公布,2012年中国将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.
--商务部日前公布了2012年首批稀土出口企业名单,共11家企业合格,但包钢稀土却并未名列其中.据知情人士透露,包钢稀土未上榜原因在於产品放射性不达标.
**海外动向**
--美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响.道琼工业指数收高45.33点,或0.38%,至11,868.81点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线将继续回测寻求支撑,可关注2,000点整数关口.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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