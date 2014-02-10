中国A股市场2月份反弹行情趋于明显-中信证券

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京2月10日 -中国中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，本周市场系统性风险较低，节内海外因素对A股负面影响消化较快，同时改革预期升温，国内流动性节后环比改善，IPO技术上暂停，以及技术上反弹需要使得2月份上涨的基调将趋于明显。
报告指出，随着全国“两会”渐近以及全面深化改革领导小组工作实质推进，市场对改革的预期逐步升温，这是对“红二月”基调判断的主要逻辑。
“现在市场行情较为火爆，中小票的赚钱效应也很明显。在市场整体没有系统性风险，流动性还可以，改革预期也在不断升温的前提下，过去一个多月成长+主题的投资特征很可能还会延续。”报告称。
报告认为，美就业持连续两月低增长确认美经济短期放缓。虽然美联储QE退出路径不太可能因此改变，但是相对较弱的美国经济数据会让美国中长端利率维持在目前较低的水平，资金流出新兴市场的压力短期将有所缓解。
报告分析称，2月5日当周EPFR数据显示资金从中国股市流出1.3亿美元，但短期外部流动性变化不足以引发宏观流动性显着变化。2013年四季度货币政策执行报告进一步强化了中性货币政策导向，预计在上半年通胀逐步上升状况下，中期宏观流动性将维持紧平衡的状况。
报告预计。本周即将公布1月份的国内宏观数据，CPI季节效应不明显，信贷与出口可能略弱。深化改革领导小组各分组牵头的部分方案会在中国“两会”前后陆续落地。
中国股市沪综指.SSEC周一放量上涨2%，走势强劲。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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