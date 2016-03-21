独家：去年股市暴跌时中国央行曾向美联储求助应对策略

路透华盛顿3月21日 - 去年中国股市暴跌时，中国央行迅速向美国联邦储备委员会(美联储/FED)求助，让其分享当年应对1987年“黑色星期一”股灾时的策略。

这次求助是由中国人民银行的一名官员在7月27日的邮件发出，主题栏写的是“如蒙紧急协助，将不胜感谢!”

中国人民银行美洲代表处首席代表宋湘燕，在给美联储一名高级官员的讯息中提到中国股市一日暴跌8.5%，并称“我们行长希望借鉴你们的经验。”

目前还不清楚中国央行处理此前的市场动荡时是否也联系了美联储。中国央行和美联储均拒绝对路透置评。

在路透去年的一篇分析中，美联储内幕人士、前雇员以及分析师均表示，中国央行和美联储之间没有官方热线，而且中方在国际会议上往往也不愿接触。

中国股市崩盘当时引发全球金融市场大跌，美联储在数小时之内向中国央行提供了大量文件，详述了该行应对1987年股灾时采取的行动，这些文件通过公开渠道可以获得。

美联储决策者在第二天开始召开为期两天的政策会议，据此次会议的记录显示，决策者注意到了中国股市大跌。几名决策者表示，中国经济放缓可能拖累美国经济。

美联储在9月推迟了很多分析师期待中的升息，称中国给金融市场带来的影响是促使其决定推迟升息的原因之一，这表明中国不仅是制造业大国，在金融市场也有举足轻重的影响。

**没有秘密**

路透获得的这封邮件显示出，中国政府对于金融动荡加剧变得非常警觉，也让我们罕见地一窥这家最不被外人知晓的全球主要央行。

两家央行的交流也显示，虽然二者有合作关系，但他们即便是在危机时期可能也不会分享秘密。

“可否请你尽快告诉我们你们当时采取的主要举措？”宋湘燕7月27日在电邮中询问美联储国际金融部主管卡明(Steven Kamin)。

这份邮件是在华盛顿上午11点后不久发送到卡明的邮箱。卡明很快通过他的黑莓手机回复道：“我们将很快给你回复。”

五个小时后收到的是一份259个单词的概要，概述了在1987年10月19日标准普尔500指数.SPX暴跌20%后，美联储如何安抚市场，以及如何防止经济陷入衰退。

卡明还在邮件中附上长达几十页的美联储文字记录、声明和报告作为注解来指导中国央行官员。

这些附属档案全都早就公布在美联储网站上，目前尚不清楚这些文件是否在北京采取的各项行动中扮演一定角色。

卡明的文件详细列出在黑色星期一市场崩盘后，美联储如何开始发送各项声明，宣示将供应充裕资金好让市场能够运作。

当宋湘燕写电子邮件给卡明的时候，中国当局与股市崩跌搏斗已有一个月的时间，且中国央行及其他主管机关所采取的许多行动与美联储1987年的种种措施有相似之处。

**奋力救市**

沪综指.SSEC7月27日创下2007年以来单日最大跌幅，而在那之前该指数已经在逾六周时间内跌掉近三分之一。

中国央行在那之前已在6月27日降息，与1987年时美联储迅速下调短期利率相似。

宋湘燕向卡明指出，中国央行对于美联储在1987年通过附买回协议暂时向银行体系注资的作法特别感兴趣。

中国央行在6月就扩大注资，然而随着股市继续下跌，该行在8月加强附买回操作。中国央行同时藉由人民币汇率贬值2%来放宽政策。

中国股市走势与各大事件回顾图表： here

宋湘燕与卡明在7月27日及28日交换讯息之际，其他中国主管机关也忙着试图阻止股市崩跌。

中国股市主管机关于7月27日表示，准备买进股票以稳定股市，同时主管机关将会严厉对付那些“恶意”押注股市下跌者。

根据卡明发给宋湘燕的电子邮件所述，美联储在1987年直接联络了银行，鼓励银行业者满足他们客户的“合理融资需求”。

除了信誓旦旦的承诺以及好言好语的拉拢，美联储在1987年还放宽了对华尔街金融机构的抵押品限制，并试图通过比以往更早的干预交易来平稳市场。美国经济之后继续增长，最终在1990年陷入衰退。

中国央行在实施政策方面不像美联储那样自由。中国央行的政策最终要靠政治高层拍板决定，决策过程缺乏透明度。

中国总理李克强上个月表示，中国监管机构的应对不够充分，但中国已经防范了系统性风险。

美联储官员称，美联储运作的相对透明帮助他们有效合理的实施政策，但事情都有两面性，公开记录的法规也让美联储官员在交流看法时谨言慎口，因为一旦有公开请求被提出，他们讨论的大部分内容就必须得公开。美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)就曾经说过，透明度要求使得决策者更加难以进行非正式讨论。

卡明在电邮中指出，他所发送的每一份文件都是可以通过公开渠道获得的。“我希望这会有所帮助。”（完）