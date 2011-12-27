中国股市盘前看点--12月27日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国1-11月规模以上工业企业利润数据

--美国芝加哥联邦储备银行11月中西部制造业指数

--美国经济谘商会12月消费者信心指数

**宏观经济和政策面**

--中国工信部部长苗圩表示,明年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策,将推动银行业金融机构加大对小微企业的信贷支持,完善中小企业信用担保体系,推进有条件的地方设立完善中小企业信用再担保机构.

--中国银监会主席助理阎庆民近日指出,今後一段时间,国内股份制商业银行资本补充,将由过去的主要依靠外源融资转向内源融资.

**重点行业和公司**

--中国证券报周二报导,由於2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,明年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)等部分银行或会再融资.

--中国民航局副局长李军周一表示,今年全年中国民航旅客运输量将达到2.9亿人次,同比增长8.2%,令民航利润稳中有升.同时,他并预计,明年全年客运量将突破3.2亿人次.

--农业部日前发布《农业科技发展"十二五"规划》提出,"十二五"(2011-2015年)时期农业科技进步贡献率将超过55%.分析人士称,农业机械制造和推广是农业科技发展的重点.

--上海建工(600170.SS)称,公司全资子公司上海外经集团控股有限公司拟收购澳大利亚查理斯金矿公司所间接拥有的厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权.收购对价包括8,000万美元,以及对未探明储量的矿区矿业权益另行协商确定的另一笔预计不超过2,000万美元的金额.

**海外动向**

--美国股市周一因假期休市,上周五收涨,标普500指数年内转至平盘上方,且在过去四周中第三周收涨.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上周创下的低点2,149点或有支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

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