广汇能源拟定增募资不超70亿元 搭车“一带一路”布局产业链

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海6月9日 - 停牌两周的中国广汇能源股份有限公司(600256.SS)周二公布非公开发行股票预案，拟通过定向增发募集不超过70亿元人民币，投向哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化等项目，以加强主业、布局能源纵深产业链。
公告显示，此次广汇能源非公开发行的底价为9.52元/股，拟发行股票数量不超过7.353亿股。募集资金投向包括哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还上市公司有息负债。
广汇能源称，前三个项目均处于能源产业链的中游或下游，为公司布局能源纵深产业链的重要组成部分。此外，在国家政策大力支持发展天然气产业和鼓励节能减排的背景下，公司将积极发展清洁能源应用技术，做大做强作为三大主营业务板块之一的LNG业务。
公司并表示，哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目与中国“一带一路”战略和哈萨克斯坦“绿色经济”战略契合度较高。该项目总投资额10.62亿元，目标是在哈萨克斯坦投资建设一座原料天然气处理规模为1亿立方米/年、占地面积约7万平方米的天然气液化厂，并建设配套工程和辅助生产等设施。
根据底价和发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，广汇集团及其一致行动人持有公司的股份比例将降低至40.39%。广汇集团仍为公司控股股东，孙广信仍为公司实际控制人。
广汇能源因筹划重大事项，自5月26日起来停牌，停牌前收报11.30元，最近三个月累计上涨33.57%。公司股票将自今日起复牌。(完)
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(发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/林高丽)
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