广汇能源拟定增募资不超70亿元 搭车“一带一路”布局产业链

路透上海6月9日 - 停牌两周的中国广汇能源股份有限公司(600256.SS)周二公布非公开发行股票预案，拟通过定向增发募集不超过70亿元人民币，投向哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化等项目，以加强主业、布局能源纵深产业链。

公告显示，此次广汇能源非公开发行的底价为9.52元/股，拟发行股票数量不超过7.353亿股。募集资金投向包括哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还上市公司有息负债。

广汇能源称，前三个项目均处于能源产业链的中游或下游，为公司布局能源纵深产业链的重要组成部分。此外，在国家政策大力支持发展天然气产业和鼓励节能减排的背景下，公司将积极发展清洁能源应用技术，做大做强作为三大主营业务板块之一的LNG业务。

公司并表示，哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目与中国“一带一路”战略和哈萨克斯坦“绿色经济”战略契合度较高。该项目总投资额10.62亿元，目标是在哈萨克斯坦投资建设一座原料天然气处理规模为1亿立方米/年、占地面积约7万平方米的天然气液化厂，并建设配套工程和辅助生产等设施。

根据底价和发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，广汇集团及其一致行动人持有公司的股份比例将降低至40.39%。广汇集团仍为公司控股股东，孙广信仍为公司实际控制人。

广汇能源因筹划重大事项，自5月26日起来停牌，停牌前收报11.30元，最近三个月累计上涨33.57%。公司股票将自今日起复牌。(完)

浏览公告详情，请点选上证所网站 here

(发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。