中国新版两融管理办法将允许展期 规模不超券商净资本四倍

路透北京6月12日 - 中国证监会周五发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿。该新版监管办法在允许两融合约合理展期、放宽投资者参与两融业务门槛等同时，亦提出新的监管要求，包括证交所将建立风控指标浮动管理机制，券商两融业务规模不超过其净资本四倍等。

该征求意见稿是在原有的券商两融业务管理办法上进行修订。针对此前券商普遍提出的允许两融合约展期的呼吁，新办法取消了原来融资融券合约最长不超过六个月、且不得展期的限定，修改为券商可根据客户申请为其办理展期，每次展期不超过证交所规定期限，展期次数由券商自主确定。

这较此前流传的两融管理办法修订方案初稿又有所放宽。去年7月，国内媒体报导曾透露证交所修订两融管理办法的初步方案中，允许两融合约到期后，券商根据客户的申请办理展期，展期次数不得超过两次，且每次展期的期限不得超过六个月。

新版监管办法还取消了申请两融业务资格的客户需在该券商连续交易满半年的限制，并取消公募基金、证券公司资产管理计划等专业投资者交易结算资金纳入第三方存管的要求，专业投资者亦可不受“连续交易满半年”和最近20日的日均证券类资产不低于50万元人民币的要求。

在放宽部分条件的同时，新版办法亦提升了监管级别。证监会今后将建立健全融资融券业务的逆周期调节机制，对两融业务实施宏观审慎管理。证券交易所建立融资融券业务风险控制指标浮动管理机制，对两融业务保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金证券范围和折算率等进行动态调整，并对可充抵保证金的各类证券制定不同的折算率要求。

新办法还限定，证券公司融资融券业务的金额不得超过其净资本的四倍，要求券商两融业务规模与公司的净资本相匹配。对于不符合上述规定的证券公司，可维持现有业务规模，但不得再新增融资融券合约。

据中国证券业协会网站，去年底国内券商全行业净资本合计为6,791.6亿元，据此计算，券商两融业务规模上限为27,166亿元。今年以来，不少券商通过首次公开发行（IPO）、定向增发等增加了资本金，估计目前两融业务上限已突破3万亿元。

据沪深证交所最新数据，周四两市融资融券规模为2.215万亿元。

**完善两融业务监测监控机制**

证监会此次还完善两融业务监测监控机制，首先是在证券公司的自我约束和存管银行的监督以外，要建立客户信用交易资金的第三方监控机制，由投资者保护基金公司对客户信用交易资金进行监控。

其次是明确中国证券金融股份有限公司的监测监控职责，同时规定中证金应当切实履行职责，定期向证监会报告监测监控情况。

新办法还明确提出券商融资融券业务的监管底线，共涉及六条，即不得诱导不适当的客户开展融资融券业务；未向客户充分揭示风险；违规挪用客户担保品；进行利益输送和商业贿赂；为客户进行内幕交易、操纵市场、规避信息披露义务及其他不正当交易活动提供便利；以及法律、行政法规和证监会规定禁止的其他行为。

中国证监会新闻发言人邓舸在周五例会上还指出，目前融资融券业务总体健康，风险可控，但随着业务的迅速增长，需要进一步完善相关风险控制与防范措施，优化相关业务监管规定，促进两融业务健康发展。

他并称，社会各界对于上述两融管理办法的意见和建议须在7月11日前提交给证监会。

2006年6月，证监会制定发布《证券公司融资融券业务试点管理办法》；2010年3月，两融业务试点推出。2011年10月，证监会对管理办法进行修订，两融业务转入常规。目前两融业务已成长为券商主要的收入和利润来源之一。（完）

(发稿 张晓翀／林琦; 审校 张喜良)

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