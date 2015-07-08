中国国家队救市两天券商两融净减少2807亿元 降杠杆续推进

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月8日 - 在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模在周一和周二共净减少2,807亿元人民币。业内估计，目前这种每天千余只股票跌停的情况下，预计券商两融平仓盘短期内还将继续，整个市场的降杠杆动作还将延续。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的降杠杆如草原大火似到处蔓延，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最近已波及到杠杆比例较低的券商两融业务。
沪深证交所数据显示，截止周二收盘，全市场的融资融券余额为16,289.2亿元，较上日减少1,409.5亿元，周一净减少1,397.8亿元，而上周五亦减少1,253.5亿元。自6月23日起，两融业务规模开始持续减少，每日减少额约在五六百亿元，目前已累计减少逾6,400亿元，降幅近三成。
海通证券发布最新报告称，从应对2013年下半年债市“钱荒”来看，政府对导致金融风险的高杠杆态度坚决，相信本轮政府救市的重要目标就是降低股市的高杠杆。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。