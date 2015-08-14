沪深证交所两融余额连续五日增长 周四至约1.37万亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月14日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近阶段走势较为震荡。周四大盘逆转收升，当日沪深证交所融资融券余额连续第五日增长，净增137.5亿元人民币至约1.37万亿元。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务，7月初两融余额快速下降，之后半个月跌势趋缓。
据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。至7月8日，沪综指的最大累积跌幅达35%。
以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
8/13 8,851.3 4,876.0 13,727.3 137.5 3,954.56
8/12 8,762.0 4,827.8 13,589.8 46.2 3,886.32
8/11 8,723.9 4,819.7 13,543.6 138.2 3,927.91
8/10 8,636.1 4,769.3 13,405.4 232.1 3,928.42
8/7 8,477.8 4,695.5 13,173.3 85.3 3,744.20
8/6 8,422.9 4,665.1 13,088.0 -38.1 3,661.54
8/5 8,448.1 4,678.0 13,126.1 -4 3,694.57
8/4 8,447.2 4,682.9 13,130.1 157.2 3,756.54
8/3 8,349.7 4,623.2 12,972.9 -413.6 3,622.91
7/31 8,622.0 4,764.5 13,386.5 -325 3,663.73
7/30 8,838.9 4,872.6 13,711.5 -12.5 3,705.77
7/29 8,839.4 4,884.6 13,724.0 -98.9 3,789.17
7/28 8,895.0 4,927.9 13,822.9 -477.8 3,663.00
7/27 9,215.1 5,085.6 14,300.7 -278.2 3,725.56
7/24 9,431.7 5,147.2 14,578.9 -9.3 4,070.91
7/23 9,436.3 5,151.9 14,588.2 189.3 4,123.92
7/22 9,312.4 5,086.5 14,398.9 38 4,026.05
7/21 9,309.5 5,051.4 14,360.9 90.8 4,017.68
7/20 9,235.4 5,034.7 14,270.1 -13.8 3,992.11
7/17 9,231.6 5,052.3 14,283.9 70.4 3,957.35
7/16 9,201.7 5,011.8 14,213.5 -12.8 3,823.18
7/15 9,223.6 5,002.7 14,226.3 -191 3,805.70
7/14 9,385.9 5,031.4 14,417.3 19.1 3,924.49
7/13 9,361.3 5,036.9 14,398.2 -11.5 3,970.39
7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80
7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33
7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19
7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12
7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91
7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92
7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77
7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70
注：以上数据来自沪深证交所
过往历史数据：
时间 沪深两融余额（亿元）
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。