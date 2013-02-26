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中国财经 | 2013年 2月 26日 星期二 19:09 BJT

住房公积金入市相关研究准备工作已顺利启动--证监会

路透北京2月26日 - 中国证券报周二引述中国证监会有关部门负责人称,目前住房公积金入市相关研究准备工作已经顺利启动,下一步,证监会将积极配合有关部门研究改进住房公积金的管理和投资运营模式,尽快推动《住房公积金管理条例》的修订.

上述负责人并称,2013年证监会将继续加快长期资金入市,壮大机构投资者力量.

其并称,已对增加1000亿元人民币专项额度用于台湾地区机构开展RQFII业务进行研究.

沪综指.SSEC周二收跌1.4%至1月25日以来最低收位.(完)

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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