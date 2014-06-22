转融券试点券商将增加至73家 标的证券亦扩容

路透上海6月21日 - 中国证券金融股份有限公司周五公告，将从下周一起扩大转融券业务试点范围，试点证券公司数量由原来的30家增至73家；转融券标的证券数量将由原来的287只，增加至628只股票，与现有融资融券的证券范围基本一致。

证金公司在其网站称，是在沪深证券交易所融资融券标的证券范围内，根据流通市值、换手率等标准选择转融通标的证券。

对涉及重大不确定事项、融资融券客户担保证券占流通股本比重较高、最近一年年报披露亏损的股票不纳入标的证券范围。

中国证券报报导称，此次转融券标的证券范围扩大后，标的股票覆盖了沪深市场绝大部分融资融券标的股票，平均流通市值约为227.2亿元，合计流通市值约为14.27万亿元，占A股流通市值的70.3%。

其中，沪深主板股票从239只增至488只，中小板股票从39只增至109只，创业板股票从9只增至31只。

据中国证金公司数据，截止周五，转融资交易的余额为557.75亿元人民币，转融券涉及23只标的券超1,000万股，市值达1.8亿元。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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