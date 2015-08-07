沪深证交所两融余额周四减38.1亿至约1.3万亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场虽一度反弹，但近阶段走势较为震荡。周四大盘缩量收跌，当日沪深证交所融资融券余额净减38.1亿元人民币至约1.3万亿元。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务，7月初两融余额快速下降，近半个月来跌势趋缓。
据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。至7月8日，沪综指的最大累积跌幅达35%。
以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
8/6 8,422.9 4,665.1 13,088.0 -38.1 3,661.54
8/5 8,448.1 4,678.0 13,126.1 -4 3,694.57
8/4 8,447.2 4,682.9 13,130.1 157.2 3,756.54
8/3 8,349.7 4,623.2 12,972.9 -413.6 3,622.91
7/31 8,622.0 4,764.5 13,386.5 -325 3,663.73
7/30 8,838.9 4,872.6 13,711.5 -12.5 3,705.77
7/29 8,839.4 4,884.6 13,724.0 -98.9 3,789.17
7/28 8,895.0 4,927.9 13,822.9 -477.8 3,663.00
7/27 9,215.1 5,085.6 14,300.7 -278.2 3,725.56
7/24 9,431.7 5,147.2 14,578.9 -9.3 4,070.91
7/23 9,436.3 5,151.9 14,588.2 189.3 4,123.92
7/22 9,312.4 5,086.5 14,398.9 38 4,026.05
7/21 9,309.5 5,051.4 14,360.9 90.8 4,017.68
7/20 9,235.4 5,034.7 14,270.1 -13.8 3,992.11
7/17 9,231.6 5,052.3 14,283.9 70.4 3,957.35
7/16 9,201.7 5,011.8 14,213.5 -12.8 3,823.18
7/15 9,223.6 5,002.7 14,226.3 -191 3,805.70
7/14 9,385.9 5,031.4 14,417.3 19.1 3,924.49
7/13 9,361.3 5,036.9 14,398.2 -11.5 3,970.39
7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80
7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33
7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19
7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12
7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91
7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92
7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77
7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70
注：以上数据来自沪深证交所
过往历史数据：
时间 沪深两融余额（亿元）
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司（完）
(发稿 吴晓龙；审校 林琦/杨淑祯)
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