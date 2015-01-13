中国券商业中长期前景乐观 短期监管风险加大--瑞银

路透上海1月13日 - 对于近阶段A股市场的领涨板块--券商股，国际投行瑞银的中国合资券商--瑞银证券非银金融分析师潘洪文周二认为，考虑到监管风险加大及行业估值水平偏高，建议短期对中国券商股转为谨慎；不过他对国内券商行业中长期前景持乐观态度。

他在瑞银大中华区研讨会的媒体会上表示，近期市场情绪高涨，券商股估值迅速提升，但同时亦使A股市场未来波动性明显加大，不利于资本市场改革。预计监管层将出台更严厉政策来降低杠杆性资金过快流入带来的风险，证监会近日抽查融资融券仅是一个开始。

“券商股有确定性的增长，但好东西一定要买在性价比较好的时候。”他指出，券商股的平均估值已达2007年大牛市时的高点水平。虽然目前仍有很多投资者对券商股报以很高的预期，但近期将公布的1月经营数据等可能会令他们有些失望。

潘洪文表示，目前同时具A股和H股的券商股，A股价格较H股高出四五成，显示海外机构投资者对券商股估值已持疑虑态度。

不过他对于券商未来几年经营业绩成长性持肯定态度。基于过去两个月A股大盘快速上涨，市场明显回暖，他已上调国内券商行业的部分关键假设，例如2015年A股市场日均交易量预期上调约五成，至4,405亿元人民币；融资融券余额亦由此前预估的1.03万亿上调到1.5万亿元。

他预计，在国内券商新兴的资本中介业务中，融资融券和股权质押业务去年已带来五六百亿元的收入，占总收入比例达25%左右。今年业务规模将进一步扩大，融资融券利息收入将增1.4倍至1,025亿元，股权质押业务收入亦倍增至200亿元以上，两者合计收入占比提升至35%左右。

潘洪文指出，即使在2014年股市大涨致总市值提升后，中国证券化率也仅44%左右，远低于发达国家的100%。考虑到中国经济正处于产业结构转型升级的关键阶段，新一轮金融体制改革正在有序推进，扩大直接融资是金融改革的重要目标，因此未来中国证券化率有望持续提升，中国证券行业将迎来资产规模、盈利规模的持续提升。

“发展直接融资，加速对外开放和国际化，对券商股来说，未来成长空间巨大。”他说，在扣除客户保证金后，目前券商业的杠杆倍数不足三倍，是金融行业中最低的，加杠杆将是未来驱动行业中长期增长的重要因素。而券商行业的创新业务和产品亦将持续不断，例如资产证券化、外汇和大宗商品业务、衍生品业务等。

他强调，“考虑到沪港通后资本市场改革加速，我们中长期对行业继续保持乐观。”（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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