中国股市盘前看点--1月13日

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值
**宏观经济和政策面**
--中国央行周四再次刊出行长周小川於去年初发表的《关於推进利率市场化改革的若干思考》一文,声称以供研究参考,文中表示进一步推进利率市场化改革.
--中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调
--证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.
**重点行业和公司**
--郑州煤电(600121.SS)公告,拟通过资产置换和定向增发收购母公司煤炭业务资产,同时募集配套资金约10.19亿元.是次公司共拟定向增发股份约4.5亿股,发行价格为10.19元/股.
--证监会最早将於下周审核招商银行(3968.HK)(600036.SS)金高达350亿元的供股方案.消息人士透露,如果一切按计划进行,招行将於春节假期结束後启动发行.
--大型基金公司冷对新股询价.在规模排名前10位的基金公司中,表示目前已不参与新股询价的有两家,表示将减少参与新股询价的有四家,表示保持参与策略不变的有四家.
--即将出台的《"十二五"(2011-2015年)全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出,"十二五"拟新增污水处理及相关投资额约4,210亿元,其中污泥处理和处置设施投资312亿元.该细分领域有望成为环保产业版图的一大新兴市场.
--券商报告称,房地产信托本金到期兑付第一个高峰期是2012年2月-3月.据不完全统计,2012年房地产信托总到期规模为1,758亿元人民币,其中7月为年度高峰,到期规模达504亿元.30家上市房地产公司目前共发行有118个信托产品、金额达630亿元,其中,中华企业(600675.SS)、万科(000002.SZ)、金地集团(600383.SS)、福星股份(000926.SZ)、阳光城(000671.SZ)等将面临较大的偿付压力.
**海外动向**
--美国股市收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难延续涨势.标准普尔能源股指数下挫0.9%,在标普各类股指中跌幅最大.道琼工业指数收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线在2,300-2,350点附近将面临阻力,支撑可看近期整理区间底沿2,150点.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。