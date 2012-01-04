中国股市盘前看点--1月4日

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区12月Markit服务业PMI
--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)
--美国抵押贷款指数
--美国ICSC/高盛连锁店销售
**宏观经济和政策面**
--中国国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.
--央行表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.
--财新网周六引述央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.
**重点行业和公司**
--据调查,在政策及行政表态重压之下,2011年全国房地产市场销售仍然保持增长趋势,行业的集中度继续提升.2011年中国房企销售金额的头三名依次为万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团.
--21世纪经济报 道报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.
--国家能源局近日正式发布煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十二五"(2011-2015年)规划.其中提出,到2015年全国煤层气产量要达300亿立方米,远超出此前210亿立方米的市场预期,也比2010年底90亿立方米的产量多出三倍以上.
**海外动向**
--美国股市周二收涨,投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存.道琼工业指数收高179.82点或1.47%,至12,397.38点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC上方阻力在20日均线2,236点.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
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