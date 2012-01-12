中国股市盘前看点--1月12日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家统计局公布12月PPI和CPI

--美国1月7日当周初请失业金人数

--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.

**宏观经济和政策面**

--中国证券报周四引述中国证监会主席郭树清称,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对於这些市场盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点.

--三位熟悉政府计画的消息人士周三向路透表示,中国已经设定2012年发出8万亿元人民币(1.27万亿美元)的新本币银行贷款,以及广义货币供给M2成长14%的目标.

--多位解情况的消息人士周三透露,中国银监会今日电话通知(窗口指导),要求信托公司停止发行票据类信托产品,显示该业务自去年下半年以来飞速增长,引起监管层对其可能干扰信贷规模控制的忧虑.

**重点行业和公司**

--中国建筑(601668.SS)发布业绩预增公告,根据初步测算,其2011年归属於上市公司所有者的净利润预计同比增长40%左右.

--五粮液(000858.SZ)业绩快报显示,公司2011年度实现归属於上市公司股东的净利润61.93亿元,同比增长40.9%;基本每股收益1.63元.

--兴业银行(601166.SS)2011年实现净利润255.1亿元,同比增长37.74%;基本每股收益2.37元.

**海外动向**

--美国股市守在近期触及的五个月高位附近,市场等待未来两天欧洲债市将面临的重大考验,这可能决定欧元区危机未来发展的方向.标准普尔500指数反弹,收盘几乎持平.道琼工业指数收跌13.02点,或0.10%,至12,449.45点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线在2,300-2,350点附近将面临阻力,支撑可看近期整理区间底沿2,150点.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

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