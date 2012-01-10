中国股市盘前看点--1月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国财政部长盖特纳访问中国并会晤中国副总理王岐山

**宏观经济和政策面**

--中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.

--国务院总理温家宝周一主持召开会议,讨论通过西部大开发及东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划,称要继续实施区域发展总体战略和主体功能区规划,促进区域经济良性互动.

--路透调查综合23位机构分析师预测中值显示,12月中国出口同比增速预期将放缓至13.5%,若不计受春节因素干扰的历年头两月数据,这将是两年以来最缓慢的月度出口增速.

**重点行业和公司**

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)、中国神华(1088.HK)(601088.SS)、中国联通(600050.SS)公告,9日三家公司分别获大股东增持A股.根据当日最低股价计算,这三家央企的大股东此次增持投入资金超5.7亿元人民币.中石化集团并通过子公司在港二级市场购入H股4.255亿股.

--重庆啤酒(600132.SS)披露"治疗用(合成)乙型肝炎疫苗"研究进展,并将於今日复牌.但包括券商医药行业研究员、私募投资者、疫苗研发专家在内多位业内人士表示,若不考虑安慰剂组应答率过高,可认为重庆啤酒治疗用乙型肝炎疫苗研发"失败".

--保利地产(600048.SS)业绩快报显示,2011年公司实现归属於上市公司股东的净利润65.14亿元,同比增长32.39%.基本每股收益1.10元.

**海外动向**

--美国股市在交投清淡中小幅收高,因投资人在美国企业财报期开锣和本周关键的欧债标售前持谨慎态度.在1月首个交易日劲扬後,股市陷於窄幅区间内,每日波幅和成交量均不大.标普500指数因无法升穿10月底创下的收盘高位1,285点而面临强大技术阻力.道琼工业指数收升32.77点,或0.27%,至12,392.69点..NCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线支撑可看近期整理区间底沿2,150点,较强的反弹阻力位是前期低位2,300点附近.(完)

--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴

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