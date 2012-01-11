中国股市盘前看点--1月11日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国财政部长盖特纳会晤中国总理温家宝

--美联储公布经济景气状况褐皮书

**宏观经济和政策面**

--中国总理温家宝和韩国总统李明博周二同意推动自由贸易谈判,此前中国与日本已承诺将推动中日韩三国间的贸易协定谈判.

--副总理王岐山表示,中方愿与美国方面一道,进一步深化经贸、投资、金融、基础设施等领域合作,望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展.

--首批RQFII产品今日发售.海通证券香港子公司海通国际旗下的海通中国人民币收益基金和汇添富基金香港分公司旗下的汇添富人民币债券基金均定於11日在香港正式发售.

**重点行业和公司**

--国家能源局局长刘铁男表示,2012年将实施第二批规模为1,500万到1,800万千瓦的风电项目建设计划.同时还将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.

--中国乘用车市场信息联席会数据显示,2011年度,广义乘用车合计生产量和批发销售量分别为1,442.29万辆和1,447.6万辆,分别同比增长4.3%和5.2%.乘联会并预计,2012年汽车市场整体仍将保持一位数增长.

--中国旅游研究院周二发布旅游经济蓝皮书称,预计2011年全国旅游总收入将同比增长18%,而今年亦将维持较快增长格局,增幅可达9%.

--华能国际(600011.SS)(0902.HK)2011年中国境内各运行电厂累计完成发电量3,135.54亿千瓦时,同比增长22.03%;累计完成售电量2,957.17亿千瓦时,同比增长22.30%.

**海外动向**

--美国股市收涨,盘中升至五个月高位,材料股在美国铝业公布乐观预期後领涨,银行股也劲扬.美国股市今日仍未受欧元区问题的影响.近期的经济数据和对美国业绩期的乐观情绪在新年伊始推高股市,指标标普500指数在过去六个交易日中有五日上扬.本周稍晚意大利和西班牙将进行关键的公债标售,如果结果不佳,可能损及市场人气.道琼工业指数收升69.78点,或0.56%,至12,462.47点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线在2,300-2,350点附近将面临较大阻力,支撑可看近期整理区间底沿2,150点.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

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