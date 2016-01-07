焦点：外国买家似乎没有被中国股市大跌吓倒 甚至准备低位买进

路透伦敦1月6日 - 持有中国股票的外国投资者似乎没有被该国股市最近大跌所吓倒，有些甚至准备抓住机会逢低买进。如果一项紧急推出的售股禁令解除，股市可能再遭重挫。

中国在去年夏季股市急挫期间推出的大股东禁售令将于1月8日到期。但鉴于本周股市再度剧烈震荡，周三的报导暗示该禁令可能延长。

这种不确定性凸显当局稳定股市的任务非常棘手。

去年股市从高点到低点的跌幅深达45%左右，而2016年的头三个交易日，上海挂牌的股票市值就蒸发了2,400亿美元。

不管禁售令何时解除，最终都将解放最多达1.24万亿元人民币(1,900亿美元)的股票。

许多投资者希望逐步解除禁售令。花旗分析师估计，如果一下子取消禁售令，可能在随后一段时间内每月造成1,000亿元人民币的卖压。

鉴于很难判断中国政府的意图，多数投资者认为应该保持镇定和坚持下去。

安本资产管理的中国股市负责人姚鸿耀称，我不会将注意力集中在股票禁售问题。他几乎没有对他的A股投资组合做出调整。

**离场观望**

包括姚鸿耀在内的投资者指出，虽然最近几日的剧烈震荡对市场信心不利，但不会对大型全球基金的中国策略产生巨大影响。

A股市场仍由国内短线投资者占据主导，这些投资者占到了日成交量的85%。外国投资者估计仅占到总成交量的2%左右。

资产管理公司East Capital驻香港的合伙人Karine Hirn表示，对于她的基金而言，是解除还是延长禁售令差别不大。

“人们认为大家都会在1月8日抛售，并为此做好准备。然而即便限售令期限延长，六个月后还会出现同样的问题，”她表示。

“在当前震荡环境下，重要的是要确保你所持资产均为长线投资，我们不倾向于在这种市况下频繁交易。”

Hermes新兴市场投资经验颇丰的Gary Greenberg表示，鉴于中国经济具有高度不确定性、人民币大幅贬值以及中国政府的市场干预，“很难看多中国”。

不过近期股市下跌还是为其增添了魅力，如果当局突然解禁限售令则机不可失。

Greenberg称，“如果北京方面宣布取消限售令，则将导致股价暴跌，同时也为我们带来买入良机，因为短期内股价会遭到人为打压。”

**中国股市不适胆小者**

中国股市不适合胆小的人。据花旗分析师计算，A股的年度换手率(成交额与市值之比)去年为500%，而G20国家中这一比例平均为90%。

根据资产管理公司嘉丰达(GAM)的数据，去年6月保证金融资规模与中国自由流通股市值之比最高达10%。而在美国等市场，这一比例低于2%。保证金融资即借入资金购买证券，是衡量投机活动的一项指标。

因此，那些已经淌入中国股市浑水的海外基金，通常要比多数基金有着更大的风险包容力。

他们的配置规模通常不大，让他们可以坐视不管也不会严重影响基金绩效。投资人并指出，广大的沪深市场包含了许多优质公司，这些股票遭到国内人士无差别的抛售，完全不顾个别公司的业务表现。

Robeco新兴股市主管Wim-Hein Pals仍看好A股，但A股占他投资组合比重不到2%。“若说有一个可以择优进场的股市，那就是中国A股，”他说道，并称拥有可行的业务模式者且估值合理的中国上市公司比例不到一成。

对于那些主要在香港挂牌的中国股票H股而言，选对股票也是相当重要。

Pals说，“我们看好中国消费和服务业，但对工业则态度审慎。这也是我们在H股及A股布仓的准则。”他称解除限售令的影响可能不大，称其影响所及可能不到可交易市值的1%。

投资A股的一大动机，在于期待A股终将会被纳入MSCI明晟等业者编制的各类指数中；这些指数是数以万亿美元计的资金进行投资时的标竿。

MSCI明晟去年选择不将A股纳入主流指数中，但未来一两年可能无可避免得考虑将之纳入其中，许多投资人都急切地想要抢得先机。

“在剧烈波动时期...如果要调整仓位这是个好时机，因为有一些好股票受到打击并非出于基本面因素，”Hirn表示。(完)