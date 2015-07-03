中证金将大幅增资扩股至1000亿元人民币 维护资本市场稳定

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中国证券金融公司将大幅增资扩股，注册资本由240亿元增至1,000亿元人民币，扩股后还将多渠道筹集资金，用于扩大业务规模，维护资本市场稳定。
他在证监会例行新闻发布会上称，中国证券金融公司将进行第三次增资扩股，此次增资扩股幅度较大，由现有股东进行增资。
中国证券金融公司周一称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。
中证金融公司是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构，旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。经营范围包括：为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务；运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给；管理证券公司提交的转融通担保品等。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。