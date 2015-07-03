中证金将大幅增资扩股至1000亿元人民币 维护资本市场稳定

路透北京7月3日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中国证券金融公司将大幅增资扩股，注册资本由240亿元增至1,000亿元人民币，扩股后还将多渠道筹集资金，用于扩大业务规模，维护资本市场稳定。

他在证监会例行新闻发布会上称，中国证券金融公司将进行第三次增资扩股，此次增资扩股幅度较大，由现有股东进行增资。

中国证券金融公司周一称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。

中证金融公司是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构，旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。经营范围包括：为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务；运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给；管理证券公司提交的转融通担保品等。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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