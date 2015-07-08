中证金获央行充足流动性支持 并向券商自营增持提供资金

路透北京7月8日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周三表示，中国证券金融股份有限公司已获得央行充足流动性支持，并持续通过多渠道向证券公司提供足额资金。

证监会网站刊登答记者问并称，今日通过股票质押方式，中证金向21家证券公司提供了2,600亿元人民币的信用额度，用于证券公司自营增持股票。

中国央行早间表示，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。中证金随后公布近期其启动了新一期短期融资券工作。

中国股市沪综指周三开盘重挫7%后跌幅有所缩减。分析师指出，监管层在开盘前出其不意地出台多项利好，虽然令空头措手不及，但亦令利好政策效应难有效发挥，市场人气极度低迷。(完)

(发稿 乔艳红；审校 黄凯)

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