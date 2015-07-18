全球中国股票基金最近一周流出53亿美元--美银美林

路透纽约7月17日 - 周五的美银美林全球研究报告的数据显示，截至7月15日当周，全球中国股票基金流出53亿美元，上周曾创下130亿的纪录流入规模。

股票基金整体吸引83亿美元资金，为连续第二周流入。上周流入的所有新资金都进入股票上市交易基金(ETF)。这份亦包含基金追踪机构EPFR Global数据的报告还显示，专注于美国股票的基金新流入52亿美元。

债券基金吸引11亿美元流入，为六周以来首次录得净流入。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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