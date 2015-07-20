（重发）中证金原定于近日发行1000亿元短融的计划被延期--消息

(重发以修饰措词)

路透北京7月20日 - 四位消息人士周一对路透表示，中国证券金融公司原定于近日发行1,000亿元人民币短期融资券，并在上周向市场中的各大机构征询过意见，但目前已被告之募资计划延期。

一位了解情况的消息人士称，本次发行由招商银行(600036.SS)(3968.HK)作为主承销，计划发行1,000亿元，期限三个月，票面利率为4.4%。

“上周说要发的，还来问过我们的意见，可不知为何没消息了。”一位大型银行的市场人士表示。

另一位来自银行的消息人士也称，本来上周要发行，后来却被告之延期了，只听说是“还没批下来了，在等通知”。

路透尚未联络到中国证监会相关部门给予置评。

数位消息人士此前透露，为救市筹集资金，中证金公司此前已发行了800亿元人民币短期融资券，该次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。

中国股市自6月12日创出5,100点本轮行情的新高后，便出现回调走势，由于杠杆融资的规模很大，A股呈现断崖式的下跌。监管层强力出台各项政策进行救市，中证金发行短融便是筹资方式中的一种。（完）

(发稿 路透社中文部)

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