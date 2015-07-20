（重发）中证金原定于近日发行1000亿元短融的计划被延期--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(重发以修饰措词)
路透北京7月20日 - 四位消息人士周一对路透表示，中国证券金融公司原定于近日发行1,000亿元人民币短期融资券，并在上周向市场中的各大机构征询过意见，但目前已被告之募资计划延期。
一位了解情况的消息人士称，本次发行由招商银行(600036.SS)(3968.HK)作为主承销，计划发行1,000亿元，期限三个月，票面利率为4.4%。
“上周说要发的，还来问过我们的意见，可不知为何没消息了。”一位大型银行的市场人士表示。
另一位来自银行的消息人士也称，本来上周要发行，后来却被告之延期了，只听说是“还没批下来了，在等通知”。
路透尚未联络到中国证监会相关部门给予置评。
数位消息人士此前透露，为救市筹集资金，中证金公司此前已发行了800亿元人民币短期融资券，该次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。
中国股市自6月12日创出5,100点本轮行情的新高后，便出现回调走势，由于杠杆融资的规模很大，A股呈现断崖式的下跌。监管层强力出台各项政策进行救市，中证金发行短融便是筹资方式中的一种。（完）
(发稿 路透社中文部)
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