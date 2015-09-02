多家券商再出资支持证金公司稳定市场 总额料逾千亿元

路透上海9月2日 - 中国证券金融股份有限公司再度从券商获得资金支持，多家券商陆续发布公告参与或继续出资划归证金公司；证券时报周三报道称，这次参与的券商多达50家，募集到的逾1,000亿元人民币资金交由证金公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股等标的。

目前已有中信证券、海通证券、广发证券(000776.SZ)、华泰证券、长江证券、西部证券、太平洋证券、东方证券、国元证券、国海证券等多家券商发布公告。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)公告显示，公司董事会已同意公司继续与证金公司开展收益互换业务，本次投资金额为54.34亿元，合计投资金额为211亿元。海通证券(600837.SS)(6837.HK)公告显示，公司新增出资额44.57亿元。

华泰证券(601688.SS)称，将补充出资44.4亿元，继续与证金公司进行收益互换交易。上述款项已划转至证金公司。长江证券(000783.SZ)则表示，将新增出资7.9147亿元，划至证金公司设立专门账户，先后出资总额为7月底净资产的20%，即31.3850亿元。

西部证券(002673.SZ)称，董事会同意将2015年度的自营业务最大规模由70亿元调整为95亿元。东方证券(600958.SS)则表示，董事会同意公司进一步调增权益类收益互换业务额度不超过16亿元。

证券时报的报道并称，值得注意的是，此次参与筹资的50家券商，除7月4日已出资的21家证券公司外，还包括国海证券、东北证券、太平洋证券等不在前21家上市券商之列的证券公司，以及平安证券、广州证券等非上市券商。

太平洋(601099.SS)公告表示，拟以7月末净资产20%（即14.03亿元）出资，由证金公司设立专户进行统一运作。东北证券(000686.SZ)公告，将以7月末净资产的20%即20.5亿元出资，与证金公司进行收益互换交易。

国元证券(000728.SZ)称，董事会同意公司与证金公司进行收益互换交易，出资金额为7月末净资产的20%即36.8亿元。此外调整公司以自有资金从事自营投资总规模为不超过105亿元，其中权益类投资规模不超过60亿元。

国海证券(000750.SZ)公告，将以7月31日净资产的20%，即人民币24.64亿元出资，由证金公司设立专户进行统一运作，参与购买蓝筹股等；同时提高公司证券自营权益类投资规模从不超过公司净资本的30%提升至不超过公司净资本的50%。

国泰君安证券(601211.SS)周二午间曾公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券（含7月5日公司董事会审议通过的按6月30日净资产15%比例的出资），并相应提高自营业务规模。

7月初国泰君安、中信证券等21家证券公司同意以2015年6月末净资产15%的比例，出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘不减持并择机增持。

中国证监会上月表示，中证金公司稳定市场的职能不变，今后若干年不会退出，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。(完)

(发稿 边竞；审校 黄凯)

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