多家券商再出资支持证金公司稳定市场 总额料逾千亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 中国证券金融股份有限公司再度从券商获得资金支持，多家券商陆续发布公告参与或继续出资划归证金公司；证券时报周三报道称，这次参与的券商多达50家，募集到的逾1,000亿元人民币资金交由证金公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股等标的。
目前已有中信证券、海通证券、广发证券(000776.SZ)、华泰证券、长江证券、西部证券、太平洋证券、东方证券、国元证券、国海证券等多家券商发布公告。
中信证券(600030.SS)(6030.HK)公告显示，公司董事会已同意公司继续与证金公司开展收益互换业务，本次投资金额为54.34亿元，合计投资金额为211亿元。海通证券(600837.SS)(6837.HK)公告显示，公司新增出资额44.57亿元。
华泰证券(601688.SS)称，将补充出资44.4亿元，继续与证金公司进行收益互换交易。上述款项已划转至证金公司。长江证券(000783.SZ)则表示，将新增出资7.9147亿元，划至证金公司设立专门账户，先后出资总额为7月底净资产的20%，即31.3850亿元。
西部证券(002673.SZ)称，董事会同意将2015年度的自营业务最大规模由70亿元调整为95亿元。东方证券(600958.SS)则表示，董事会同意公司进一步调增权益类收益互换业务额度不超过16亿元。
证券时报的报道并称，值得注意的是，此次参与筹资的50家券商，除7月4日已出资的21家证券公司外，还包括国海证券、东北证券、太平洋证券等不在前21家上市券商之列的证券公司，以及平安证券、广州证券等非上市券商。
太平洋(601099.SS)公告表示，拟以7月末净资产20%（即14.03亿元）出资，由证金公司设立专户进行统一运作。东北证券(000686.SZ)公告，将以7月末净资产的20%即20.5亿元出资，与证金公司进行收益互换交易。
国元证券(000728.SZ)称，董事会同意公司与证金公司进行收益互换交易，出资金额为7月末净资产的20%即36.8亿元。此外调整公司以自有资金从事自营投资总规模为不超过105亿元，其中权益类投资规模不超过60亿元。
国海证券(000750.SZ)公告，将以7月31日净资产的20%，即人民币24.64亿元出资，由证金公司设立专户进行统一运作，参与购买蓝筹股等；同时提高公司证券自营权益类投资规模从不超过公司净资本的30%提升至不超过公司净资本的50%。
国泰君安证券(601211.SS)周二午间曾公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券（含7月5日公司董事会审议通过的按6月30日净资产15%比例的出资），并相应提高自营业务规模。
7月初国泰君安、中信证券等21家证券公司同意以2015年6月末净资产15%的比例，出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘不减持并择机增持。
中国证监会上月表示，中证金公司稳定市场的职能不变，今后若干年不会退出，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。(完)
(发稿 边竞；审校 黄凯)
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