中国基金经理未来三个月股票建议配比降至76.6%

资料图片：在安徽省淮北一家券商交易大厅内的投资者在查看股票信息屏幕。 REUTERS/Stringer

* 未来三个月股票建议配比降至76.6%

* 基金经理以等待观望为主,但未完全失去信心

* 消费类股平均建议配比大幅下调

作者 林琦

路透上海11月30日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为76.6%,较上月继续回落.经济基本面转好仍待确认,解禁压力及年底资金面趋紧,使大多基金经理以等待观望作为目前策略.

本次共有九位基金经理参与调查,上月股票的持仓建议配比为78.1%.本月债券建议配比升至11.8%,上月为10.1%;而现金建议配比则降至11.6%,上月为11.8%.

上海一位基金经理指出,"基本面能否出现好转迹象不明,市场信心不足,12月面临较大的解禁压力,短期难以有做多资金入场,加上政策进入真空期,等待可能是市场目前的选择."

一些基金经理对12月中旬将召开的中央经济工作会议抱以期待,因为这是新一届中央领导人首次对中国经济未来定调.

尽管近期A股标杆指数--沪综指.SSEC再次跌破2,000点,创下46个月新低,但大多基金经理认为,大盘继续下行空间并不大,大盘在三个月内可能会有反弹机会.

"虽然市场短期难以找出较醒目的上涨动力,但我们对市场仍然有信心,"上海另一位基金经理表示.

本次有六位基金经理维持下个月各项资产配置比例不变,显示基金对未来股市仍比较谨慎.另外,此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,121点,较上月调查时的2,192点下降,但该预测值较大盘目前位置高出逾7%.有五位基金经理预测沪综指可高至2,100点或以上.

沪综指周五早盘收报1,974.429点,涨10.941点,或0.56%.

**消费类股建议配比明显下调**

在行业板块方面,消费类股的平均建议配置比例大幅下调,一来是因为该板块今年以来走势一直较强,累计获利盘较丰厚;二是近期酒鬼酒(000799.SZ)塑化剂风波,令作为消费类股的代表之一的白酒股普遍重挫,投资者近期纷纷抛售.

在本月调查中,消费类股的平均建议配置比例为15%,上月为19.4%,这亦创下自2009年11月来该板块最低配置比例.

近日有国内媒体报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标,之後国家质检局披露,当地质检部门再次检测後,发现酒鬼酒的塑化剂指标与媒体披露数据几乎吻合.这场风波已波及至整个行业,近期白酒股连续大跌,酒鬼酒最近五个交易日内累计跌幅达39%.

汽车、电子技术、交通基建及能源等板块的平均建议配置比例均有上升,其中交通及基建板块的平均建议配置比例为4.8%,上月为3.5%.(完)

--审校 林高丽

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