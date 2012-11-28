QFII来华10年 蓝筹策略遇挑战

* 纯A股QFII基金过去五年业绩并不出众

* 熊市中大盘蓝筹股超额收益小

* QFII需精挑个股

* 加强本土研发力量,借力外脑或是选择之一

作者 林琦

路透上海11月28日电---进入中国近十年的合格境外机构投资者(QFII)其战绩一直不为公众所了解.就目前能获得的有限数据分析,这些来自成熟市场的专业投资者亦面临不小的挑战.以小窥大,QFII想要在A股市场进一步深耕细作,融入本地、入乡随俗是不二法门.

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据,持续披露业绩的24只纯A股离岸基金,以人民币计价五年来平均亏损61%,而其中国国内股票型基金平均跌幅为40%.其中表现最差的是日兴资产管理公司旗下的A股基金,五年来亏损72%.

从上述资料来看,这些机构中不乏赫赫有名的机构,来到中国这个复杂的股市投资环境战绩却难现彪炳.业内人士建议,加强本土研发力量,包括建立本土研究团队或委托第三方才能更好地扎根中国.

他们指出,中国A股市场持续五年的大熊市,令偏好大盘蓝筹股的QFII几无用武之地.但从更深层面来看,这也反映出QFII机构本土研究力量不足,仍难利用挖掘高成长个股获得超额收益的策略,来对冲大盘下跌风险.

当然,这24只基金只是目前约160家获得QFII额度的机构中的一部分,大多数QFII机构并不公布其A股投资业绩,或者其A股投资只是其大中国区或亚洲投资组合的一部分,并不单独计算收益.

"仅仅靠先进理念就能(让业绩)翻盘,我觉得是不可思议的,"独立基金咨询机构--咨奔商务咨询(Z-Ben Advisors)研究主管张浩川坦言,大多QFII机构都存在对中国市场资源投入不够的问题.

他指出,目前中国的QFII资产总规模四五千亿元人民币,分散到近200家机构,平均每家规模都不大,所以大多机构不能下决心在中国配置一个优秀的投研团队.

对於上述24家离岸基金业绩平平的原因,理柏亚洲区研究总监冯志源给予一些解释.QFII机构要预留一些收益,应付将来万一要补缴的所得税;而且按惯例,海外偏股型基金最低股票仓位在75%,高於国内同业的60%下限,以及这些纯A股离岸基金一般不能在股市低迷时通过买债来增加收益.

"这(种策略)会造成牛市时会更牛,熊市时更熊,"他认为,这些A股离岸基金锁定在单一市场上,就很难脱离系统性风险.

截至10月31日,中国共有159家QFII获得共计335.68亿美元的额度.其中挪威中央银行、新加坡政府投资公司等数家机构的QFII额度已达单个机构上限10亿美元.

**转变思路**

业内人士指出,大多QFII机构是从资产配置的角度来投资中国,基本上是先选行业再挑个股.由於对国内企业情况了解不多,所以他们考虑的首选是公司治理规范透明的大蓝筹公司.不过最近五年的A股熊市中,大蓝筹并没有多少超额收益,反而是成长潜力相对大一些的中小市值个股取得了较好的成绩.

自2007年11月以来的五年内,蓝筹股的代表指数沪深300.CSI300累计跌幅达60.4%,略小於全市场标杆指数沪综指.SSEC的65%.但中小板综指.SZSME五年内仅累计下跌8.7%.

摩根资产管理太平洋区投资组常务董事黄淑敏此前曾公开表示,A股指数内强周期股所占权重比较高,而恰恰是中国经济正处调结构过程中,强周期股表现不会好,因此从某种程度上,A股指数已经失真.

"未来投资A股不能再看指数来投资,主要在於精选A股."她说.

但她亦指出,许多中小公司虽然处於盈利向好的行业,但普遍存在公司治理不规范或不透明的问题,在看不懂他们如何保持竞争力的情况下,宁愿不投资.

上海一家基金公司QFII投资顾问则表示,未来几年宏观经济不会有大的起伏,小盘股可能有更多的机会.这需要海外机构更深入地了解大陆本土企业.

**选股难**

中国市场独特的股市文化,增加了海外机构选股的难度.上海一券商QFII业务经理指出,一些投研团队在香港或新加坡的QFII机构一开始并不太适应中国A股市场,他们已习惯于通过财务报表和行业判断来选股.

QFII机构在中国专门设立分支机构并不多,而且多数海外投资精英在中国首先会遭遇语言障碍,所以外资机构很难象本土机构那样,频繁调研国内上市公司,更不用说采用类似在厂门口计算进出货车数量的方法来验证财务数据.

上海世诚投资管理公司执行董事陈家琳指出,"A股市场比较险恶,用国外成熟市场传统方法来做,真的比较难.选股在A股的确是很难的事情."

他认为,在中国,一个基本出发点是很多事情需要自己去证实或者证伪,所以要做很多尽职调查,而不是一般的公司参观.投资者或研究人员要深入挖掘,才能真正的发现问题,才能找到机会. 陈家琳此前在海富通基金公司任职时,曾深度介入富通旗下一只纯A股基金的投资决策.他认为,在中国要做好A股公司的尽职调查,相当不容易.

"你要想清楚大股东在想什麽,实际控制人在想什麽,董事长在想什麽,管理层在想什麽.很多东西你要和他们坐下来,面对面聊;而且要保持长期的跟踪."他说,尽职调查必须实地进行,如果按照传统的方法做功课的话,最多只能成功一半.

**借力外脑**

上述基金公司QFII投顾人士指出,若是QFII机构要挖掘潜力个股,目前的研发格局不能满足需求的,需要做出一些改变.

瑞士银行QFII业务负责人房东明表示,一些主权基金和养老基金在选择投资中国後,其考虑问题之一就是如何管理.通常这些机构可以有三个选择,一是自己组建团队,二是请先行进入中国的海外机构做顾问,三是与土生土长的本土基金合作.

他指出,"QFII对本土基金虽然不太了解,但他们拥有较强的投资经验以及业绩纪录,这是海外投资者在选择投资管理团队时考虑的一个主要方向."

"现实的出路就是依靠外脑",Z-Ben研究主管张浩川亦认为,QFII尤其是那些新获批的QFII,要靠海外遥控或从零开始建立新的本土团队,都比较困难.

他预计在市场竞争越来越激烈的情况下,会有越来越多的QFII选择与本土基金公司合作.

公募基金公司因产品存续时间长,投资能力有历史纪录可作参考,且运营规范,是目前QFII选择投资顾问的首选,例如国投瑞银、华夏和海富通等多家公募基金已为多家QFII机构提供投资咨询顾问服务.

不过上海一位基金业人士透露,公司治理相对较为规范的阳光私募近期亦已加入一些QFII机构考虑投顾的候选名单.(完)

--审校 杨淑祯

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